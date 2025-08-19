Продажи летних туров выросли на 11% за счет зарубежных направлений

Продажи организованных туров на июнь–август выросли в России на 11% год к году, сообщает Travelata.ru. Другие игроки также фиксируют позитивную динамику: «Русский экспресс» отмечает рост бронирований на 16,5%, «Интурист» — на 12–40% по разным направлениям, Fun & Sun — на 25%. Level.Travel подтверждает тренд, не уточняя цифры.

Основной рост обеспечили международные направления. «Островок» сообщает об увеличении их бронирований на 9% при стагнации спроса внутри страны. По данным OneTwoTrip, доля зарубежных направлений в летних авиаперелетах выросла до 22%. Доля внутренних туров в организованном сегменте, по Level.Travel, сократилась до 14% против 17% годом ранее.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева объясняет слабость внутреннего рынка двумя факторами: падением интереса к пляжному отдыху в Краснодарском крае (из-за закрытия пляжей в Анапе) и ростом стоимости услуг. Часть спроса перешла в Крым, но его возможности ограничены мораторием на авиасообщение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы путешествуют без устали».