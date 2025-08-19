Оборот трансграничной торговли за полугодие вырос на 31%

Объем трансграничных онлайн-заказов российских потребителей из-за рубежа в январе—июне составил 157 млрд руб., сообщили “Ъ” в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В годовом выражении показатель вырос на 31%. Эта динамика немного уступает общему темпу роста онлайн-торговли. В первом полугодии, согласно АКИТ, он составил 36% год к году, до 5,3 трлн руб. В CDEK.Shopping рассказали “Ъ” об увеличении объема трансграничных продаж в январе—июне на 8% год к году, до 2,3 млрд руб.

По данным CDEK.Shopping, средний чек в январе—июне снизился на 15% год к году — до 17 тыс. руб. В Ozon Global говорят, что потребители заказывают из-за рубежа в основном бюджетные позиции одежды и обуви, расходуя в среднем до 1 тыс. руб. 65% таких заказов оформляют жители малых городов, для которых цена часто выступает основным фактором выбора, уточнили в компании.

Согласно АКИТ, 28,9% от общего объема трансграничных заказов граждан за упомянутый период пришлись на электронику и бытовую технику. Средний чек здесь остается достаточно высоким — 5,2 тыс. руб. На втором месте товары для дома, за которые платят в среднем 1,8 тыс. руб. Одежда из-за рубежа обычно обходится потребителям в 3 тыс. руб., товары для красоты и здоровья — в 1,1 тыс. руб.

Крупнейшие маркетплейсы пока осторожно смотрят на развитие трансграничного направления, фокусируясь на работе внутри страны. Доля товаров Ozon Global составляет не более 7% от ассортимента Ozon по итогам первого полугодия. В Wildberries отметили, что на платформе есть китайские продавцы, но их не более 1%. По данным АКИТ, доля трансграничного сегмента в общем объеме онлайн-продаж по итогам января—июня составила 2,94%. Годом ранее речь шла о 3%.

