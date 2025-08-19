Движение по набережной канала Грибоедова ограничат из-за временных ограждений

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых дорожных ограничениях и перекрытиях. Они начинают действовать с 19 августа в пяти районах города, сообщили в ГАТИ.

В Адмиралтейском районе с 19 по 22 августа в связи с производством работ по размещению временных ограждений ограничивается движение транспорта по нечетной стороне набережной канала Грибоедова — на участке от Гороховой улицы до переулка Гривцова. При этом в той же локации до 22 августа ограничено движение по Казанской улице — от переулка Гривцова до Гороховой улицы.

В Кировском районе с 19 по 20 августа в ночное время из-за ремонта дорожного покрытия полностью закрывается движение по улице Зайцева у пересечения с проспектом Стачек и по дороге на Турухтанные острова у пересечения с проспектом Стачек.

Также до 30 августа ограничения действуют при движении по проспекту Стачек — от Комсомольской площади до транспортного путепровода над Портовой улицей, включая боковой проезд проспекта Стачек у дома 59 и перекрестки.

В том же районе с 19 августа по 12 сентября в связи с производством работ по размещению временных ограждений движение будет ограничено по улице Возрождения — от улицы Зайцева до улицы Маршала Говорова.

В Красносельском районе на период с 19 августа по 6 сентября ограничивается движение транспорта по Красносельскому путепроводу в городе Красное Село. Там будут вестись работы по ремонту дорожного полотна.

В Пушкинском районе с 19 по 21 августа из-за ремонта газопровода ограничения вводятся возле дома 23 литер. А по улице Обороны в городе Павловске.

Во Фрунзенском районе с 19 августа по 8 сентября в связи с производством работ по строительству газопровода движение транспорта окажется ограничено на улице Салова — от улицы Самойловой до железнодорожного путепровода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга стартовал четвертый этап работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Невском проспекте.

