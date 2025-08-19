Силы ПВО за ночь сбили 23 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотников самолетного типа над территорией Волгоградской области, сообщило Минобороны РФ. По его данным, еще по пять дронов сбили над Ростовской областью и Крымом.

На юге Волгограда из-за обломков БПЛА загорелась кровля здания одного из корпусов больницы. Также произошел пожар на территории НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В Ростовской области обошлось без пострадавших и последствий на земле. Крымские власти пока никак не комментировали ночную атаку.