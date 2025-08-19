FT: Киев намерен настаивать на компенсации Россией нанесенного Украине ущерба

Власти Украины настаивают на том, чтобы Россия выплатила компенсацию ущерба от военных действий. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ с предложениями Киева по урегулированию конфликта.

«Компенсация от конфликта потенциально может быть покрыта за счет замороженных в западных странах российских суверенных активов на сумму $300 млрд. Любое ослабление санкций должно быть предоставлено только в том случае, если Россия будет соблюдать будущее мирное соглашение и "вести честную игру"»,— отмечает издание.

Как сообщалось ранее, Украина пообещала купить американское оружие на $100 млрд в рамках сделки по получению гарантий безопасности со стороны США. Деньги на это выделит Европа. Кроме того, Киев и Вашингтон также заключат отдельную сделку на $50 млрд по производству БПЛА с украинскими компаниями. Эти инициативы были представлены европейским союзникам перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Влад Никифоров, Иркутск