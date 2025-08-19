FT: Украина купит оружия на $100 млрд у США по сделке о гарантиях безопасности

Украина пообещает купить американское оружие на $100 млрд в рамках сделки по получению гарантий безопасности со стороны США. Деньги на это выделит Европа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ.

Согласно предложениям, Киев и Вашингтон также заключат отдельную сделку на $50 млрд по производству БПЛА с украинскими компаниями. Эти инициативы были представлены европейским союзникам перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

В документе не уточняется, какое именно вооружение запрашивает Киев, но отмечается его желание приобрести не менее 10 зенитных ракетных комплексов Patriot и другое оборудование.

Согласно документу, Украина не примет никаких сделок, предусматривающих территориальные уступки России, так как это создаст «плацдарм для продвижения российских войск». Украина настаивает на прекращении огня и полной компенсации Россией причиненного ущерба, которая может быть покрыта за счет замороженных российских суверенных активов.