Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за рекламу о незаконных онлайн-играх и лотереях

Правительство РФ составило отзыв к законопроекту о внесении изменений в Административный кодекс РФ о введении штрафов до 7 миллионов рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей. При этом, как сообщает «РИА Новости», со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, инициатива должна быть «доработана до внесения в Государственную думу».

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в России сохраняется «высокий процент нелегальных азартных игр», оцениваемый в 300-450 млрд руб. При этом становится распространенной практикой привлечения новых игроков с помощью «успешных певцов и блогеров». Предлагаемые размеры штрафов за незаконную рекламу азартных игр составляют для граждан до 500 тыс. руб., для должностных лиц — до 1,5 млн руб., для юрлиц — до 7 млн руб.

Предполагаемые доработки должны предполагать «введением в отраслевом законодательстве соответствующих регулятивных норм», кроме того, предлагаемые размеры административных штрафов «нуждаются в дополнительном обосновании». Помимо этого, Роскомнадзор предлагается исключить из числа регуляторов инициативы, так как «ведомство не осуществляет контроль за соблюдением законов о запрете азартных игр и лотерей в интернете».

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект для борьбы с игроманией. Организаторы азартных игр должны будут информировать о рисках, а реклама будет сопровождаться предупреждениями о возможном вреде. Законопроект обязывает букмекерские конторы и тотализаторы размещать на своих сайтах информацию о рисках азартных игр и возможностях инвестирования. На входе в пункты приема ставок будет информация о рисках и QR-код, ведущий на сайт с подробной информацией.

Влад Никифоров, Иркутск