Правительство внесло в ГД проект о борьбе с азартными играми

Правительство России внесло в Госдуму законопроект для борьбы с игроманией. Организаторы азартных игр должны будут информировать о рисках, а реклама будет сопровождаться предупреждениями о возможном вреде. Документ размещен в базе данных парламента.

Законопроект обязывает букмекерские конторы и тотализаторы размещать на своих сайтах информацию о рисках азартных игр и возможностях инвестирования. На входе в пункты приема ставок будет информация о рисках и QR-код, ведущий на сайт с подробной информацией.

Также предлагается изменить Федеральный закон «О рекламе», чтобы реклама азартных игр сопровождалась предупреждениями о том, что участие в них не гарантирует выигрыш и может привести к потерям. В пояснительной записке отмечается, что часть средств, используемых для азартных игр, можно направить на инвестирование, но низкий уровень финансовой грамотности мешает этому.