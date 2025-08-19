Рубио: над гарантиями для Украины будут работать страны, не входящие в Европу

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в работе над гарантиями безопасности для Украины будут участвовать не только европейские союзники, но и страны, не входящие в Европу. Такое заявление он сделал 18 августа в интервью телеканалу Fox News. О каких странах речь, господин Рубио не раскрыл.

По словам господина Рубио, работа над такими гарантиями ведется уже сейчас. Он добавил, что они должны быть созданы после мирного соглашения, чтобы Украина «могла чувствовать себя в безопасности в будущем».

18 августа президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, затем провел переговоры с европейскими лидерами. После этого господин Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, договорившись рассмотреть возможность повышения уровня диалога между Россией и Украиной.