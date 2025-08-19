Уголовные дела о сокрытии ВНЖ Украины возбуждены на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском возбуждено два уголовных дела в отношении граждан РФ, не сообщивших о получении вида на жительство в иностранном государстве (ст. 330.2 УК), сообщили «Ъ» в СУ СКР по Камчатскому краю.

В 2013 году 66-летняя женщина и в 2015 году 76-летний мужчина, являясь гражданами России и находясь за ее пределами в иностранном государстве, получили документы, подтверждающие право на их постоянное проживание на территории иностранного государства. Однако до июня 2025 года не сообщили об этом в соответствующие органы РФ.

По данным «Ъ», эти граждане получили ВНЖ Украины.

Сообщается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Погрануправления ФСБ по Восточному арктическому округу.

Следователи устанавливают обстоятельства. Если вина граждан будет доказана, им грозит штраф до 200 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 400 часов.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский