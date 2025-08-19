Axios: Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа

Президент США Дональд Трамп надеется на встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского до конца августа, сообщает Axios.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что начал подготовку к переговорам между президентами России и Украины. По его словам, после этой встречи состоится трехсторонний саммит с его участием.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в течение двух недель.

18 августа Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме, после чего начались переговоры с лидерами стран Европы. Во время них президент США созвонился с Владимиром Путиным, договорившись изучить варианты усиления переговоров между Россией и Украиной.