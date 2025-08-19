Трамп обсудил с европейскими лидерами гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил гарантии безопасности для Украины с европейскими лидерами на встрече в Белом доме. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США. Все очень рады возможности установления мира между Россией и Украиной»,— написал он.

18 августа Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. После они встретились с лидерами европейских стран. Дональд Трамп также позвонил Владимиру Путину, они условились изучить повышение уровня переговоров между Россией и Украиной.