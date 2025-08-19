Путин и Трамп допустили повышение уровня переговоров России и Украины

Уровень представителей России и Украины на прямых двусторонних переговорах может быть повышен. Такую идею условились обсудить президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора ночью 19 августа.

«Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах»,— сказал помощник президента Юрий Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на источник, Дональд Трамп надеется на встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского до конца августа. Телефонный разговор между президентами РФ и США состоялся после встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.