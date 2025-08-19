CNN: на камеру попали слова Трампа о желании Путина заключить сделку

Перед началом встречи с лидерами стран Европы в Белом доме президент США Дональд Трамп сказал, что, по его мнению, президент России Владимир Путин хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. Сказанные слова случайно попали в поле работы микрофона. О том, что речь идет именно о президенте РФ, утверждает телеканал CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters

«Я думаю, он хочет заключить сделку»,— сказал Дональд Трамп президенту Франции Эмманюэлю Макрону в Восточной комнате. — Я думаю, он хочет заключить для меня сделку, вы это понимаете? Как бы безумно это ни звучало».

В разговоре президент США также упомянул о проведении трехсторонней встречи между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.