Bild: Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Как ранее сообщал господин Трамп, он планировал поговорить с Владимиром Путиным по телефону сразу после переговоров в Белом доме. По его словам, российский президент «ждет его звонка».

Встреча господина Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами уже завершилась. Руководители остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате.

Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры в Овальном кабинете. Перед встречей президент США заявил, что ситуацию на Украине можно урегулировать без прекращения огня, и обещал позже уточнить позицию по размещению войск США.