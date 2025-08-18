Трамп сообщил о внеплановом «маленьком обсуждении» с лидерами ЕС

В конце встречи глав стран Евросоюза, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме американский лидер заявил, что после заседания в Овальном кабинете состоится «маленькое обсуждение». Ранее оно не значилось в расписании президента.

Фото: Alex Brandon / AP

«Мы ненадолго задержимся здесь, затем перейдем в Овальный кабинет. Там мы проведем еще одно маленькое обсуждение некоторых вопросов»,— сказал господин Трампа на встрече. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Перед встречей с главами стран ЕС состоялись переговоры Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Они длились чуть больше часа с учетом открытой части, в ходе которой лидеры отвечали на вопросы журналистов. Во вступительной речи на заседании с европейскими лидерами американский президент заявил, что мир на Украине «достижим». Однако, по его словам, это не решение одного дня. Он также отметил, что в ходе саммита на Аляске получил подтверждение от российского коллеги, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины.

