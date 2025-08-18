Зеленский заявил, что Украина получила возможность закупать оружие у США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время у Киева есть доступ к нескольким программам финансирования, которые позволяют закупать оружие у США. Об этом украинский лидер сказал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Drago / Reuters Фото: Alexander Drago / Reuters

«У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединенных Штатов,— сказал Владимир Зеленский. — Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО».

По словам Владимира Зеленского, в настоящее время поставки вооружений на Украину обеспечиваются в рамках нескольких программ финансирования. Украинский лидер также выразил надежду на то, что закупка вооружений у США будет частью гарантий безопасности для Украины.

Переговоры лидеров Украины и США завершились около часа назад. Они длились чуть больше часа с учетом открытой части, в ходе которой лидеры отвечали на вопросы журналистов. За двусторонней встречей президентов США и Украины последовали переговоры в расширенном формате с участием европейских лидеров и руководства ЕС и НАТО. Во вступительной речи американский лидер заявил, что мир на Украине «достижим», однако это не решение одного дня. Он также отметил, что в ходе саммита на Аляске получил подтверждение от российского коллеги, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины.

Главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая