Макрон поддержал идею Трампа о прекращении огня до трехстороней встречи лидеров

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает необходимым установление перемирия на Украине до встречи президентов США, Украины и России Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

«Ваша идея ( Дональда Трампа.— “Ъ”) попросить перемирия, по крайней мере, чтобы остановить убийства, как мы обсудили, это необходимость. Мы все поддерживаем эту идею»,— сказал господин Макрон во время встречи лидеров Евросоюза, Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Эмманюэль Макрон отметил, что встреча президентов трех стран очень важна для установления мира. По его словам, только с помощью трехсторонних переговоров можно достичь мира на Украине.

Встреча президентов США, Украины и европейских лидеров последовала за двусторонними переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В ходе общения с журналистами перед началом переговоров американский лидер заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без прекращения огня, а на вопрос о возможной дислокации войск США на Украине пообещал ответить к концу дня. Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине и пожаловался на проблемы с закупками американского оружия.

