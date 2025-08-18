Мерц призвал Трампа и европейских лидеров усилить давление на Путина

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече лидеров Украины и стран Европы с президентом США призвал участников усилить давление на Россию. По его словам, только так можно добиться скорейшего прекращения огня на Украине. Дональд Трамп, в свою очередь, допустил урегулирование без перемирия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фридрих Мерц

«Если мы сможем добиться прекращения огня, это будет отлично. Если нет... Очень много вопросов на повестке»,— сказал Дональд Трамп, комментируя призыв канцлера ФРГ.

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами последовала за двусторонними переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В ходе общения с журналистами перед началом переговоров американский лидер заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без прекращения огня, а на вопрос о возможной дислокации войск США на Украине пообещал ответить к концу дня. Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине и пожаловался на проблемы с закупками американского оружия.

Главные заявления президентов США и Украины — в подборке «Ъ».

