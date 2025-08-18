Трамп открыл переговоры с Зеленским и европейскими лидерами

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами стартовала в зале приемов Белого дома. Она последовала за двусторонними переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В приветственной речи американский лидер заявил, что мир на Украине «достижим», однако заявил, что это не решение одного дня.

Президент Украины Владимир Зеленский, взявший слово вслед за американским лидером, заявил, что намерен сегодня обсудить гарантии безопасности для своей страны, вопрос возвращения детей и пленных. Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что в ходе саммита на Аляске получил подтверждение от российского коллеги, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины.

До этого Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры в Овальном кабинете. В ходе общения с журналистами перед началом переговоров американский лидер заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без прекращения огня, а на вопрос о возможной дислокации войск США на Украине пообещал ответить к концу дня. Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине и пожаловался на проблемы с закупками американского оружия.

Главные заявления президентов США и Украины — в подборке «Ъ».

Анастасия Домбицкая