Премиальное обвинение

В Нижнем Новгороде начали судить бывших управленцев офиса ВТБ Антона Хейлова и Антона Рябчикова, обвиненных в превышении полномочий. Банкиры начисляли премии полдчиненным и забирали эти деньги на подарки и праздники для силовиков, спасателей, судебных приставов, железнодорожников и армии, полагает следствие. Подсудимые частично признали вину. Они настаивают, что не вступали в сговор и сами скидывались в праздничный фонд, который им, якобы, велел собирать ныне покойный управляющий региональным офисом банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бывших заместителя управляющего офисом ВТБ Антона Хейлова и начальника отдела по развитию розничного бизнеса Антона Рябчикова обвинили в превышении должностных полномочий с начислением премий подчиненным, часть которых они забирали на праздники и подарки для клиентов банка. Обвинительное заключение бывшим банкирам 6 августа зачитали в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода. Как писал «Ъ», изначально банкирам инкриминировали получение взяток по ст. 290 УК РФ, однако в итоге переквалифицировали обвинение на менее тяжкое должностное преступление по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и выпустили из СИЗО. По фабуле дела, в 2022–2024 годах подсудимые использовали схему начисления бонусов за повышение розничных продаж, которые до этого не росли, и согласовывали квартальные премии в центральном офисе в Москве.

Успехи подчиненных Антон Рябчиков вносил в таблицу с расчетом поощрений и отправлял ее на корпоративную почту начальнику, а тот – в головную структуру ВТБ, которая согласовывала и начисляла бонусные выплаты. Полученные премии сотрудники отдела розничных продаж, опасаясь увольнений и проблем на работе, обналичивали и отдавали Антону Рябчикову в его кабинете на Студеной улице. Этими бонусами управленцы распоряжались по своему усмотрению, сообщил суду гособвинитель.

Следствие подсчитало, что за два года подсудимые собрали с подчиненных более 600 тыс. руб.

Подсудимые свою вину признали частично. Антон Хейлов не согласился с квалификацией преступления, посчитав свои действия злоупотреблением полномочиями, которое необходимо расследовать по еще более мягкой ст. 201 УК РФ, предполагающей наказание в виде штрафа без лишения свободы.

Антон Рябчиков также не разделил правовую оценку преступления, данную следствием. Он настаивал, что действовал по распоряжению начальства в соответствии с должностной инструкцией. «В предварительный сговор с Хейловым мы не вступали, однако его указания по нерегламентированному сбору средств с подчиненных не исполнить я не мог, так как находился в служебной зависимости от руководителя. При этом, как и другие сотрудники, я тоже сдавал деньги в общий фонд из полученных мною квартальных премий»,— рассказал подсудимый.

На допросе в суде Рябчиков сообщил, что квартальные премии сотрудники отдела сначала отдавали полностью, позднее поборы сократили наполовину.

Собирать премии Антон Хейлов, якобы, велел ему в своем кабинете в 2020 году, когда отдел Антона Рябчикова стал показывать положительный результат продаж банковских карт. До этого поводов для премирования работников не было. Подсудимый со ссылкой на бывшего руководителя рассказал, что деньги предназначались на проведение торжественных мероприятий и покупку подарков для клиентов банка. Также Рябчиков отметил, что конечным бенефициаром цепочки Хейлов назвал ему бывшего управляющего ВТБ в Нижегородской области Игоря Рожковского, который скоропостижно скончался на рабочем месте в апреле 2021 года. Якобы именно он поручил подчиненным топ-менеджерам сформировать подарочный фонд.

«Я не мог отказать своим руководителям и не исполнить их указания. Таблицы с расчетом премий заполняли и отправляли Антону Хейлову, тот передавал их управляющему и далее — в головной офис»,— пояснил Рябчиков.

При этом деньги из подарочного фонда могли брать и сотрудники банка, которые фактически и формировали его за счет своих премий. Они проходят по уголовному делу потерпевшими. По словам Антона Рябчикова, деньги тратились на клиентов, которые, по сути, помогли банкирам заработать их. Среди клиентов банка числились сотрудники правоохранительных органов, МЧС, РЖД, ФССП, ученики техникумов и военнослужащие.

Так, на собранные с сотрудников банка премиальные был проведен конкурс красоты для сотрудниц Росгвардии и поминальный обед для погибших воинов-афганцев в Сарове. Частично средства пошли на проведение Дня танкиста в военной части в Мулино, на поздравления участников СВО, железнодорожников и студентов, а также на проведение спортивных состязаний. Все это ни от кого не скрывалось, воспринималось как часть работы в отделе продаж и освещалось на корпоративном портале, добавил Антон Рябчиков.

Одним из мотивов преступления фигуранты назвали нехватку корпоративного финансирования на подарки и бумажную волокиту: деньги требовались срочно, а согласования были долгими. Антона Хейлова допросят следующим.

В ВТБ ранее заявляли «Ъ», что не будут комментировать ситуацию до окончания следствия и суда.

Роман Рыскаль