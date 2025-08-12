Женщина с ребенком пострадали в результате квартирного пожара на Торжковской

Очередной квартирный пожар с пострадавшими произошел днем 12 августа в Приморском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Торжковская улица, дом 9, поступила на пульт дежурного в 15:53, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в двухкомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 15 кв. м. Огонь ликвидировали достаточно быстро — на тушение потребовалось около 15 минут. К ликвидации пожара привлекались 12 спасателей и три единицы техники.

В результате происшествия пострадали женщина и ребенок. Подробности случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Андрей Цедрик