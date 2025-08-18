Минпросвещения составило календарь каникул на 2026-2027 учебный год

Минпросвещения России утвердило даты каникул для школ с системой обучения по четвертям. Как сообщили в Telegram-канале министерства, школьники не будут учиться в следующие даты:

с 25 октября по 2 ноября 2025 года;

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

с 28 марта по 5 апреля 2026 года;

с 27 мая по 31 августа 2026 года.

В министерстве уточнили, что срок каникул должен составлять не менее 7 дней.

11 августа Минпросвещения сообщило даты нового учебного года. Он начнется 1 сентября и завершится 26 мая. В ведомстве рекомендовали пересмотреть даты каникул, а также утвердить дополнительные дни отдыха для первоклассников в феврале.