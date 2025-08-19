Пентагон отправит дроны в тираж

США намерены совершить резкий рывок в использовании 3D-печати для военных нужд, особенно в сфере беспилотных авиационных систем. Американские военные планируют применять ее для массового производства корпусов беспилотников и создания других критически важных компонентов БПЛА. Между тем в России, несмотря на недостаток 3D-принтеров, трехмерная печать в оборонке уже переживает взрывной рост и является одним из важных направлений в работе госкорпорации «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olsen / Handout / Reuters Фото: Olsen / Handout / Reuters

Вопрос об аддитивных технологиях (создание трехмерных физических объектов по электронной модели) стал одним из главных на прошедшем недавно в американском штате Мичиган симпозиуме GVSETS 2025. Речь, в частности, шла о кардинальных преимуществах 3D-технологий для ускорения циклов разработки вооружений, логистики и возможности оперативного полевого ремонта. А представитель командования материально-технического обеспечения армии США Джейсон Дункан пояснил изданию Breaking Defence стратегическую цель Пентагона применительно к беспилотникам: перевод 3D-печати из узкой ниши экстренного ремонта боевых повреждений БПЛА в сферу квалифицированного серийного производства их компонентов и одноразовых дронов. По словам офицера, эти технологии позволят армии оперативно адаптироваться к новым требованиям и восполнять потери дронов в условиях масштабного конфликта. Пока что американские военные нацеливаются на показатель до 10 тыс. корпусов дронов ежемесячно.

Глобальные планы по закупке новых, более мощных и специализированных промышленных установок для нужд беспилотной авиации пока остаются на повестке дня. Однако представители американского генералитета все чаще говорят о парадоксальном отставании США в практическом применении этих технологий, подчеркивая, что технологическое лидерство не всегда гарантирует оперативное внедрение новинок, особенно в сфере БПЛА. Например, об этом в начале августа заявил британской The Times глава управления технической модернизации армии США Джеймс Рейни, отметивший, что ключевой проблемой настоящего времени является не отсутствие технологий, а крайне низкая скорость их внедрения в производство, особенно на фоне российской спецоперации на Украине (см. “Ъ” от 8 августа).

Россияне действительно накопили в этой сфере немалый практический опыт в условиях реального конфликта. Несмотря на крайне низкую долю России на глобальном рынке гражданских 3D-принтеров (консалтинговая компания Wohlers Associates оценивает ее менее чем в 1%), открытые данные свидетельствуют о взрывном росте применения трехмерной печати в российской оборонке, особенно для БПЛА. Так, Центр аддитивных технологий госкорпорации «Ростех» уже публично заявлял о развертывании сотен сертифицированных точек аддитивного производства на оборонных предприятиях к концу 2024 года и о многократном увеличении выпуска деталей для дронов. А отчеты Центра анализа мировой торговли оружием фиксируют резкий рост импорта в Россию специализированных металлических порошков и оборудования, необходимых именно для военной 3D-печати.

Сейчас эту технологию применяют в России для изготовления широкого спектра изделий: от корпусов, креплений, антенн и элементов управления для всех типов дронов, включая разведывательные и ударные БПЛА, до отдельных силовых деталей двигателей, ремонтных комплектов и компонентов систем радиоэлектронной борьбы. А практический опыт их применения, добытый в реальном бою, по сути, как раз и дал России, как и Украине, значительное преимущество в скорости адаптации и масштабирования решений в сфере БПЛА даже перед технологически более развитыми США.

Дмитрий Сотак