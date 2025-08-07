Американский генерал признал отставание от России в сфере БПЛА

Глава Управления технической модернизации армии США (Army Futures Command) генерал Джеймс Рейни в интервью британской газете The Times заявил о значительном отставании США от России в развитии и применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По оценке генерала, американская армия не поспевает за «молниеносными» изменениями в военной сфере, что создает серьезные риски.

Господин Рейни прямо предупредил: такое отставание «грозит американским солдатам огромными потерями в случае начала полноценных боевых действий». Ключевой проблемой он назвал не отсутствие технологий, а крайне низкую скорость их внедрения. Средства радиоэлектронной борьбы, дроны для противовоздушной обороны и современные БПЛА, по словам генерала, уже производятся частными компаниями. Однако армейская бюрократия блокирует их срочную закупку в необходимых объемах.

Украина была охарактеризована военачальником как «наглядный испытательный полигон» новейших тактик применения дронов. Пентагон, подчеркнул Джеймс Рейни, внимательно наблюдает за этим конфликтом и стремится учесть полученный опыт. Генерал прогнозирует, что будущее сухопутных сил — за автономными наземными роботами и роями БПЛА, действующими под управлением искусственного интеллекта (ИИ) и способными совместно обнаруживать и уничтожать цели. Их боевое применение, по его прогнозам, начнется в ближайшие пару лет.

При этом господин Рейни категорично отверг возможность замены человека ИИ на поле боя. «Настоящий прорыв», по его мнению, произойдет лишь при решении Пентагоном двух задач: оптимизации взаимодействия людей и ИИ для создания максимально эффективной и смертоносной комбинации, а также правильного распределения ролей, позволяющего переложить на дроны «весь смертельный риск», оставив людям исключительно те функции, с которыми не справятся машины. Отставание в сфере БПЛА, заключил генерал, запустило новую гонку вооружений, масштаб которой сопоставим с космической или ядерной.

Дмитрий Сотак