Трамп заявил, что «только что» опосредованно общался с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что незадолго до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским опосредованно разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер пообещал позвонить президенту РФ после переговоров в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Он ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу»,— сказал Дональд Трамп на пресс-подходе в Овальном кабинете. Как осуществлялся его непрямой контакт с Владимиром Путиным, он не уточнил.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. По итогу Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским, а затем и организовал с ним встречу.

Лусине Баласян