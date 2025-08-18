Трамп созвонится с Путиным после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным итоги переговоров с лидерами Украины и Европы. Об этом американский политик сказал во время общения с журналистами перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

«Я недавно опосредованно разговаривал с президентом Путиным, и мы собираемся провести телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч»,— сказал американский лидер журналистам.

Открывая встречу с Владимиром Зеленским, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Он указал, что в случае успешных переговоров с украинским и европейскими коллегами, может провести трехстороннюю встречу с участием президентов России и Украины.

После двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в зале приемов Белого дома пройдет широкоформатная встреча, в которой также примут участие британский премьер Кир Стармер, французский президент Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться условия мирного урегулирования и гарантии безопасности для Киева.

Чего ожидать от переговоров в Вашингтоне, читайте в материале «Ъ» «Вашингтонский час икс».

Анастасия Домбицкая