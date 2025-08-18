Трамп на переговорах с Зеленским заявил, что любит украинцев и россиян

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит народы Украины и России. Об этом он сказал в ходе общения с прессой перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Ответ последовал за его словами о том, что своей главной целью он видит окончание боевых действий ради спасения жизней мирных граждан.

«Я люблю украинцев. Я многих людей люблю. Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась»,— сказал Дональд Трамп.

Открывая встречу, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Он также сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезные гарантии безопасности» в рамках будущего урегулирования.

После двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в зале приемов Белого дома пройдет широкоформатная встреча, в которой также примут участие британский премьер Кир Стармер, французский президент Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться условия мирного урегулирования и гарантии безопасности для Киева.

Анастасия Домбицкая