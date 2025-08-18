Трамп не рассматривает возможность перемирия на Украине

Президент США Дональд Трамп не считает, что следующим этапом урегулирования на Украине должно стать краткосрочное перемирие. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. В настоящее время его усилия направлены на достижение долгосрочного мира и всеобъемлющего соглашения, а не на краткосрочное прекращение огня, сказал американский лидер.

«Не думаю, что будет объявлено прекращение огня»,— сказал американский лидер.

После двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в зале приемов Белого дома пройдет широкоформатная встреча, в которой также примут участие европейские лидеры. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться условия мирного урегулирования и гарантии безопасности для Киева.

Чего ожидать от переговоров в Вашингтоне, читайте в материале «Ъ» «Вашингтонский час икс».

Анастасия Домбицкая