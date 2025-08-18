Продажи пикапов в Петербурге сократились на 40% с начала года

По итогам первой половины текущего года продажи пикапов в Петербурге сократились на 40%. По данным аналитического центра «Автомаркетолог», за шесть месяцев 2025-го в городе на Неве было зарегистрировано 506 автомобилей с таким типом кузова в то время как за аналогичный период прошлого года их насчитывалось 840.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным автоэкспертов, наиболее популярным пикапом в Петербурге в январе-июне оказался Foton Tunland — объем регистраций составил 85 единиц, что позволило нарастить продажи на 325% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

На втором месте расположился Dodge RAM, который официально не продается в РФ и поставляется параллельным импортом — 74 зарегистрированных авто и сокращение продаж на 12%. Замкнул первую тройку «УАЗ Пикап», чьи продажи упали на 66% — 52 зарегистрированных автомобиля. В топ-5 также вошли Great Wall Poer и JAC T9.

В первом квартале года продажи пикапов в Петербурге показывали рост на 26%. Однако высокая база некоторых моделей во втором квартале прошлого года оказала влияние на резкое падение сегмента, отмечает Telegram-канал AutoRun SPb.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в июле в топ самых популярных марок автомобилей в Петербурге вошли «АвтоВАЗ» и четыре китайских бренда.

Андрей Цедрик