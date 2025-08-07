В топ самых популярных авто в Петербурге вошли «АвтоВАЗ» и четыре китайских бренда

В июле топ-5 наиболее востребованных автомобилей в Санкт-Петербурге составили Lada и четыре китайских автопроизводителя. Об этом «Ъ-СПб» рассказали в «Авито Авто».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Доля интереса к продукции тольяттинского завода на платформе составила 16%, далее в рейтинге идут HAVAL (12,5%) и Chery (7,3%). Пятерку замыкают Changan (6%) Jetour (5,6%).

Среди новых авто самой популярной моделью оказался кроссовер Jetour Dashing с долей интереса 4,2%. Вторую строчку заняла Lada Granta (3,8%), а третью – HAVAL Jolion (3,6%). Далее следуют Lada Niva Legend Sport, (3,2%) и Lada Vesta (3%).

С июля 2024 года интерес особенно вырос на новые китайские модели HAVAL F7 (+81,3%), Jetour Dashing (+47,3%). Также популярнее стал «Москвич» 3 (+38,9%).

На вторичном рынке среди наиболее востребованных марок оказались LADA, доля интереса к которым на рынке б/у авто в регионе составила 8,1%, Volkswagen (7,4%) и Mercedes-Benz (6,7%). Средняя цена автомобилей с пробегом, которые продаются в Петербурге на платформе, за год снизилась на 12% и составила 950 тыс. рублей.

Самыми популярными моделями автомобилей с пробегом стали Ford Focus (2,6%), Hyundai Solari (2,1%) и Volkswagen Polo (1,8%). Четвертое и пятое места заняли Kia Rio (1,7%) и Skoda Octavia (1,6%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продажи китайских автомобилей с пробегом в Петербурге за полгода выросли на 69%.

Артемий Чулков