Жителей округа ЛНР эвакуируют из-за лесного пожара

Режим ЧС ввели на территории Станично-Луганского округа ЛНР из-за лесного пожара. Глава округа Альберт Зинченко сообщил, что огонь перекинулся на жилые дома. Сотрудники спецслужб эвакуируют местных жителей.

«Сошел лесной пожар, подошел к Ольховскому дачному массиву, ветер сильный сейчас, около 25 гектаров уже под огнем. Чрезвычайная ситуация местного уровня введена»,— сказал господин Зинченко «РИА Новости». Пожар тушат МЧС, МВД, Военная комендатура и лесное хозяйство.

Сегодня днем МЧС по ЛНР сообщало о пожаре на 20 гектаров. На месте работали 60 специалистов и 13 единиц техники.