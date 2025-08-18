Трамп заявил о «разумных шансах» окончания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время есть « разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

«Я думаю, есть разумные шансы положить конец войне»,— сказал господин Трамп.

Американский президент лично встретил украинского коллегу у дверей Белого дома перед началом переговоров. При этом прибывших до него европейских политиков встречала глава службы протокола Моника Кроули.

После двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в зале приемов Белого дома пройдет широкоформатная встреча, в которой также примут участие европейские лидеры. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться условия мирного урегулирования и гарантии безопасности для Киева.

Анастасия Домбицкая