Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют кадры трансляции, которую ведет телеканал Fox News.

До начала переговоров с Дональдом Трампом украинский лидер провел совещание с европейскими коллегами, по итогам которых заявил, что Киев и европейские страны готовы к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». В переговорах приняли участие британский премьер Кир Стармер, французский президент Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

После двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в зале приемов Белого дома пройдет широкоформатная встреча, в которой также примут участие европейские лидеры. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться условия мирного урегулирования и гарантии безопасности для Киева.

Анастасия Домбицкая