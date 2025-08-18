В петербургском издании «Закс.ру» сменился главный редактор

Наталья Гончарова перестала быть главным редактором петербургского сетевого общественно-политического СМИ «Закс.ру». Ее место в качестве исполняющего обязанности занял Константин Леньков, работающий корреспондентом издания. Об этом сообщили в самом медиа.

Наталья Гончарова руководила «Закс.ру» с 2017 года. До этого она была главредом «Лениздата».

Как пояснил в разговоре «Ъ-СПб» Константин Леньков, он планирует совмещать должности корреспондента и руководителя издания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в марте этого года сменился главный редактор «Делового Петербурга».

Артемий Чулков