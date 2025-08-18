Зеленский заявил о готовности Украины и Европы к перемирию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед встречей с президентом США Дональдом Трампом согласовал позицию с европейскими лидерами. По его словам, Киев и европейские страны готовы к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». В «подготовительной» встрече, помимо Владимира Зеленского, приняли участие президенты Финляндии, Великобритании и Италии, Александр Стубб, Кир Стармер и Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссией и генеральным секретарем НАТО мы согласовали позиции перед встречей с президентом Трампом,— написал Владимир Зеленский в соцсети X.— Украина готова к реальному перемирию и созданию новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир».

Вскоре Владимира Зеленского и европейских коллег примет в Белом доме Дональд Трамп. Перед европейскими лидерами на южной лужайке Белого дома расстелили красную дорожку и выставили почетный караул. Украинский лидер, как ожидается, прибудет через другой вход, с западной стороны резиденции, и отправится на двусторонние переговоры с Дональдом Трампом. Затем к ним присоединятся остальные участники. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины и условия мирного соглашения.

Чего ожидать от переговоров в Вашингтоне, читайте в материале «Ъ» «Вашингтонский час икс».

Анастасия Домбицкая