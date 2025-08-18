Фон дер Ляйен встретилась с Зеленским в преддверии переговоров с Трампом
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Вашингтон на переговоры по Украине. Об этом она сообщила в соцсетях, выложив видео, на котором ее приветствует президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: Bart Biesemans / Reuters
«Сегодня я нахожусь в Вашингтоне (округ Колумбия) с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами»,— написала госпожа фон дер Ляйен в соцсети X.
В посте она уточнила, что вместе с лидерами Украины и стран Европы она работает «над тем, чтобы положить конец кровопролитию на Украине» и «добиться справедливого и долгосрочного мира».
Сегодня президент США Дональд Трамп принимает в Вашингтоне президента Зеленского и группу европейских лидеров для обсуждения мирного плана по Украине, который он ранее согласовал на Аляске с президентом Путиным. До начала переговоров Владимира Зеленского с главой Белого дома с украинским лидером планировали встретиться европейские лидеры. Помимо главы ЕК, в них должны принять участие британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
