Инфляционные ожидания компаний подросли

Августовский мониторинг предприятий Банка России зафиксировал разнонаправленные тенденции в реальном секторе. Рассчитываемый ЦБ индикатор бизнес-климата вырос до 2,1 пункта против 1,3 в июле — главным образом за счет улучшения краткосрочных ожиданий компаний. При этом актуальные показатели деловой активности предприятий продолжили снижение. Так, оценки текущего выпуска (объемов производства, подрядных работ, товарооборота и услуг) в августе упали до минимума с декабря 2022 года. Снижение фиксируется уже третий месяц подряд. Хуже всего ситуация в сферах транспорта, услуг и водоснабжения. Положительная динамика — в энергетике, рознице и торговле автотранспортом.

Текущие оценки спроса в августе оказались выше июльских, но в целом остаются на низком уровне, близком к августу 2022 года. Самые слабые показатели спроса — в строительстве и оптовой торговле. В строительстве при этом третий месяц подряд растут ожидания, что связано с прогнозом снижения ипотечных ставок. В сферах транспорта и услуг оценки спроса остаются отрицательными. Сельское хозяйство вновь выделяется на общем фоне: оценки текущего спроса высоки, ожидания на ближайшие месяцы оптимистичны.

Рост отпускных цен предприятий замедлился в целом по экономике и в большинстве отраслей. Особенно заметное торможение произошло в торговле автомобилями — дилеры сообщают о затоваривании. Одновременно ускорился рост цен в электроэнергетике (после июльского повышения тарифов), водоснабжении, транспортировке и обрабатывающих производствах. Издержки предприятий ускорили рост, прежде всего в водоснабжении. Компании называют ключевыми факторами роста затрат тарифы на услуги ЖКХ и электроэнергию, удорожание сырья и топлива, увеличение оплаты труда.

Средний ожидаемый темп прироста цен в три следующих месяца в августе составил 3,7% годовых после 4,6% в июле (см. график). Минимальные значения характерны для добывающих отраслей (0,9%), максимальные — для розничной торговли (7%). Баланс ценовых ожиданий существенно превышает уровни 2017–2019 годов, когда инфляция находилась у целевого ориентира ЦБ.

Главными ограничителями развития бизнеса остаются рост себестоимости и кадровый дефицит, отмечает ЦБ. Дополнительным барьером стал недостаток средств для финансирования оборотного капитала. В то же время условия кредитования улучшились: на фоне июльского снижения ключевой ставки возросла доля компаний, отметивших смягчение таких условий.

Артем Чугунов