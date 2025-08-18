Двух футболистов молодежки «Рубина» задержали по делу об изнасиловании

Футболисты молодежной команды казанского «Рубина» Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев задержаны в рамках следствия. Пресс-служба клуба сообщила, что оба игрока не признают вины.

Телеграм-канал Baza сообщил, что Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев подозреваются в изнасиловании. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства и собирают доказательства.

«Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарев сообщили адвокатам, что не признают вину»,— говорится в заявлении клуба. После завершения расследования «Рубин» пообещал сообщить о дальнейших действиях в отношении футболистов.