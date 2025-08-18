Хоккеист Джош Ливо подписал контракт с «Трактором»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Джошем Ливо. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Edwards-USA TODAY Sports / Reuters Фото: Robert Edwards-USA TODAY Sports / Reuters

В прошлом сезоне в составе уфимского «Салавата Юлаева» Джош Ливо установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат — 49. Прежнее достижение (48) принадлежало экс-форварду магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину. По итогам сезона-2024/25 Ливо был признан лучшим игроком регулярного чемпионата.

В августе «Салават Юлаев» и Джош Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию. Агент игрока Иван Ботев заявил «Спорт-Экспрессу», что клуб принял такое решение, поскольку форвард «своевременно не прибыл в расположение команды», однако руководство было осведомлено, что хоккеист «не получил визу и не мог приехать раньше».

Ливо перешел в «Салават Юлаев» в 2023 году и провел за команду 122 матча, в которых набрал 142 очка (70 голов+72 результативные передачи). До этого он всю карьеру выступал в Северной Америке, в том числе за клубы Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз», «Каролина Харрикейнс», «Калгари Флеймс», «Ванкувер Кэнакс» и «Торонто Мейпл Лифс».

Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября. В матче за Кубок Открытия «Трактор» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

Таисия Орлова