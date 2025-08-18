Newsmax заплатит $67 млн по обвинению во лжи о выборах

Американский портал Newsmax согласился в досудебном порядке выплатить компенсацию в размере $67 млн производителю машин для голосования Dominion Voting Systems. В 2021 году компания подала в суд на Newsmax за утверждение о том, что ее машины для голосования были «подкручены» так, чтобы Дональд Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года. Портал заплатит $27 млн в этом месяце и по $20 млн в ближайшие два года.

Newsmax сообщил о готовности заплатить компенсацию Dominion, однако не стал признавать ложность своих заявлений или приносить извинения. В 2020 и 2021 годах этот портал, как и другие протрамповские СМИ, неоднократно заявлял о том, что результаты американских выборов были сфальсифицированы, а машины для голосования «подкручены».

Еще в 2023 году сходное соглашение с Dominion заключил телеканал Fox. В его случае компенсация была намного больше — около $787 млн, так что это соглашение стало крупнейшим в истории США внесудебным соглашением о клевете с участием медиакомпании.

Яна Рождественская