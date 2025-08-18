Замруководителя Росавиации Андрей Добряков покинул должность

Заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Андрея Добрякова освободили от должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовали на сайте правовой информации.

Господин Добряков занял пост замруководителя в марте 2023 года, когда у федерального агентства сменился глава. Тогда после увольнения Александра Нерадько руководителем стал Дмитрий Яров. На своей должности господин Добряков отвечал за поддержание летной годности и сертификацию авиационной техники.