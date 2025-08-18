В Чаде задержан сын основателя радикальной группировки «Боко харам»

Сын основателя радикальной группировки «Боко харам» Муслим Мохаммед Юсуф, известный как Абдрахман Махамат Абдулайе, задержан в Чаде. Об этом сообщили службы безопасности Нигерии, передает AFP.

Муслим Мохаммед Юсуф, младший сын Мохаммеда Юсуфа, был арестован вместе с пятью соучастниками из террористической группировки. Подробности задержания пока не разглашаются.

Мохаммед Юсуф основал «Боко харам» в 2002 году на северо-востоке Нигерии и руководил ею до своей гибели в 2009 году. У него было 11 детей.