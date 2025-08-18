Девелоперу достроили срок

К 14 годам 6 месяцам колонии в Москве приговорен бывший гендиректор Национальной девелоперской компании (НДК) Константин Ремизов. Получив ранее срок за хищение почти 300 млн руб. при строительстве ЖК «Резиденция Сколково», предприниматель, чтобы не погашать ущерб, по версии следствия, сымитировал личное банкротство. Сообщникам девелопера назначены значительно более мягкие наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор ЗАО «Национальная девелоперская компания» Константин Ремизов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший гендиректор ЗАО «Национальная девелоперская компания» Константин Ремизов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из оглашенного 18 августа в Мещанском суде столицы приговора следует, что Константин Ремизов, который в настоящее время числится замгендиректора ООО «Иберия Фудс», признан виновным по ч. 3 ст. 303 и п. «б» ч. 2 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, совершенное группой лиц, и фальсификация доказательств). С учетом того что предпринимателю немногим более месяца назад уже было назначено наказание — семь лет десять месяцев — за совершенное ранее мошенничество, прокурор в прениях просил приговорить его в общей сложности к 18 годам 3 месяцам заключения. Судья Ирина Горбулина назначила подсудимому 14 лет 6 месяцев колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 4,5 млн руб. Сообщники господина Ремизова, бизнесмен из подмосковного Королева Александр Егоров и юрист Александр Семушкин, получили соответственно четыре и три с половиной года колонии (им прокурор требовал по девять с половиной лет каждому). Оба также оштрафованы на сумму 2 млн руб.

Как уже писал “Ъ”, дело господина Ремизова, которое рассмотрел Мещанский суд, напрямую было связано с предыдущим — о хищении 292 млн руб. у компании ООО «Группа Абсолют».

Первое было возбуждено в апреле 2017 года по заявлению гендиректора ООО Андрея Косолапова, а поводом стала история с застройкой поселка Заречье Одинцовского района Московской области.

Как следовало из материалов дела, в 2011 году владеющее там через ЗАО «Заречье им. Кушнарева» землями ООО «Группа Абсолют» решило построить в ЖК «Резиденция Сколково» два многоквартирных жилых дома и детский сад. В строительстве, помимо НДК, участвовал и гендиректор девелоперской компании «Раст» Михаил Оглоблин, сын советника губернатора Московской области Марины Оглоблиной. Предполагалось, что последний сам профинансирует строительство, но тот привлек в качестве инвесторов знакомых — топ-менеджеров НДК Дмитрия Карьянова и Константина Ремизова. Застройщик заключил с ними договор займа, в 2016 году все три объекта были сданы в эксплуатацию, а глава «Раста» из своей прибыли выплатил компаньонам 400 млн руб. Однако затем об этой схеме узнал глава «Абсолюта» Александр Светаков, решивший, что выплаченные господином Оглоблиным деньги были не его личными, а похищенными у фирмы-заказчика. В итоге Михаила Оглоблина, Дмитрия Карьянова и Константина Ремизова обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Экспертиза при этом установила, что затраты на строительство были завышены вдвое.

Тверской суд Москвы признавшего вину господина Карьянова в особом порядке приговорил к трем годам, а Михаила Оглоблина — к четырем с половиной годам колонии общего режима. Не признавшему вину Константину Ремизову назначили восемь лет.

После вмешательства омбудсмена Татьяны Москальковой Верховный суд приговор отменил, дело заново рассматривал Хамовнический суд Москвы, приговоривший господина Ремизова к семи годам десяти месяцам колонии — сроку, который он уже провел в заключении. Однако он тут же был арестован по новому делу.

Фабула второго расследования состоит в том, что, не желая погашать ущерб в 292 млн руб. по иску ООО «Группа Абсолют», господин Ремизов имитировал личное банкротство. С этой целью в ноябре 2021 года он, по версии следствия, вступил в сговор с юристом Александром Семушкиным и коммерсантом Александром Егоровым, который должен был выступить фиктивным кредитором, якобы еще в 2018 году давшим господину Ремизову взаймы 4,2 млн руб., но так и не получившим обратно ни этой суммы, ни процентов. Юрист Семушкин подал от имени бизнесмена Егорова в суд иск о взыскании задолженности, Арбитражный суд Москвы в апреле 2022 года признал девелопера несостоятельным, и взыскать ущерб по иску «Группы Абсолют» с него не удалось.

После оглашения приговора представитель «Абсолюта» Сергей Панченко отметил, что гражданский иск о возмещении ущерба в 292 млн руб. в рамках нынешнего уголовного дела не заявлялся.

В свою очередь, адвокат Константина Ремизова Александр Лешков заявил, что подсудимые, отрицая свою вину, последовательно доказывали, что к вменяемому обвинению не имеют никакого отношения.

«Дело новое, а состав участников тот же, тот же следователь, тот же потерпевший, та же экспертная организация, тот же ущерб, что и в первом деле»,— заявил защитник. Он также подчеркнул, что следствие привлекло к проведению экспертизы «некое ООО», которое «к экспертной деятельности не имеет никакого отношения. Вызванные в суд эксперты не только не развеяли сомнения, но и породили еще большие». «Мы обязательно обжалуем несправедливый приговор Мещанского суда»,— резюмировал адвокат Лешков.

Алексей Соковнин