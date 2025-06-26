Девелопер срок отсидел, но на свободу не вышел

В Москве вынесен приговор гендиректору Национальной девелоперской компании (НДК) Константину Ремизову, обвинявшемуся в хищении около 300 млн руб. при строительстве элитного ЖК «Резиденция Сколково». Дело слушалось повторно: первый приговор после вмешательства омбудсмена Татьяны Москальковой Верховный суд РФ отменил. На этот раз бизнесмен получил срок, который уже отсидел, но на свободу все равно не вышел — он является обвиняемым по делу о преднамеренном банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор ЗАО «Национальная девелоперская компания» Константин Ремизов во время заседания Хамовнического районного суда, 31 июля 2024 года

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший генеральный директор ЗАО «Национальная девелоперская компания» Константин Ремизов во время заседания Хамовнического районного суда, 31 июля 2024 года

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы вынес приговор крупному некогда девелоперу Константину Ремизову. Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к семи годам десяти месяцам колонии общего режима. Именно столько предприниматель уже отсидел с учетом срока, проведенного под арестом (день в следственном изоляторе засчитывается за полтора дня колонии). Однако домой осужденного не отпустили, а, заковав в наручники, снова отправили в столичный СИЗО №5 («Водник»), где он содержится уже почти семь лет. Дело в том, что в настоящее время он является обвиняемым по другому делу — о преднамеренном банкротстве и фальсификации доказательств по уголовному делу (п. «б» ч. 2 ст. 196 и ч. 3 ст. 303 УК РФ).

Процесс в Хамовническом суде, как ранее рассказывал “Ъ”, для 45-летнего бизнесмена Ремизова был повторным. В 2021 году Тверской суд столицы приговорил его за особо крупное мошенничество к восьми годам лишения свободы. Защита это решение обжаловала, но Мосгорсуд лишь уменьшил срок наказания на два месяца. Кассационная инстанция оставила приговор без изменения. Направленную же в Верховный суд России жалобу адвокатов поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, и тот в начале 2024 года приговор отменил, указав в своем решении на множественные нарушения норм УПК РФ. В частности, было установлено, что нижестоящие суды проигнорировали факты проведения следователем процессуальных действий с Константином Ремизовым в отсутствие его защитников: без адвокатов ему предъявили обвинение, ознакомили с допросами экспертов, а также объявили об окончании следственных действий.

После возвращения дела в прокуратуру и устранения недостатков на новое рассмотрение оно поступило уже не в Тверской, а Хамовнический суд. Впрочем, исход процесса оказался таким же.

Как уже рассказывал “Ъ”, Константин Ремизов обвинялся в хищении дивидендов ООО «Группа Абсолют» (входит в инвестиционную группу «Абсолют») при строительстве элитного жилого комплекса «Резиденция Сколково».

Он возводился в поселке Заречье — пригороде Одинцово. Вместе с господином Ремизовым по делу проходили еще один бывший гендиректор НДК, выпускник Академии СВР, экс-сотрудник спецслужб Дмитрий Карьянов, а также девелопер Михаил Оглоблин, сын бывшего министра строительного комплекса и ЖКХ Московской области Марины Оглоблиной. Инициатором расследования стал руководитель ООО «Группа Абсолют» Андрей Косолапов, обратившийся с заявлением в правоохранительные органы.

Как следует из материалов расследования, построить два многоквартирных жилых дома и детский сад в Заречье «Группа Абсолют» решила в 2011 году. Застройщиком выступала компания «Раст» господина Оглоблина. Однако найти деньги на проект ему не удалось, и предприниматель предложил инвестировать средства в строительство своим знакомым — Дмитрию Карьянову и Константину Ремизову. Те согласились, и застройщик заключил с ними договор займа. В 2016 году все три объекта были сданы в эксплуатацию, а глава «Раста», по материалам дела, из своей прибыли выплатил компаньонам 400 млн руб. Однако затем об этой схеме якобы узнал глава группы «Абсолют» Александр Светаков, который решил, что выплаченные господином Оглоблиным деньги были похищены у его фирмы. Кроме того, согласно материалам дела, затраты на строительство были вдвое завышены.

По итогам разбирательства ущерб по делу был оценен следствием в 292 млн руб.

Полностью признавшего вину господина Карьянова суд в особом порядке приговорил к трем годам колонии, а Михаила Оглоблина — к четырем с половиной. Константин Ремизов вину не признал. Он утверждал, что не было самого события преступления: по мнению бизнесмена, ему вменяют хищение не учтенного экспертом НДС, который между тем обязателен и по договору, и по действующему законодательству.

Делом о мошенничестве проблемы девелопера Ремизова не закончились. В апреле 2024 года по заявлению представителя все того же ООО «Группа Абсолют» столичный главк СКР возбудил в отношении него уголовное дело о преднамеренном банкротстве физлица, к которому позже добавилась статья о фальсификации доказательств. По версии правоохранителей, «достоверно осознавая», что заявленный по уголовному делу о хищении у ООО «Группа Абсолют» 292 млн руб. гражданский иск будет удовлетворен, обвиняемый Ремизов инициировал процедуру собственного банкротства «путем заключения сделки с аффилированным ему лицом». Это дело в Мещанском суде рассматривается с ноября 2024 года, вскоре должны состояться прения.

«Хочется верить, что судья Мещанского суда учтет все положительные данные о личности Константина Ремизова, а также чрезвычайно слабую доказательную базу по делу, и в итоге он наконец-то сможет выйти на свободу, чтобы воссоединиться со своей семьей,— заявил “Ъ” адвокат бизнесмена Борис Федосимов.— Что же касается приговора Хамовнического суда, то здесь положительный только один момент — наконец судебный процесс по этому делу завершен окончательно».

Олег Рубникович