Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по итогам переговоров с Трампом

Лидеры стран Евросоюза во вторник проведут внеочередной саммит, на котором планируется обсудить итоги сегодняшних переговоров с лидерами США и Украины в Вашингтоне. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта. Встреча пройдет в онлайн-формате.

«Я созвал видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне»,— написал Антониу Кошта в соцсети X.

Глава Евросовета выразил надежду, что Евросоюз «вместе с США будет работать ради долгосрочного мира и гарантий безопасности Украины».

Сегодня в Вашингтоне пройдут переговоры лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Согласно расписанию президента США, встреча должна начаться в 20:15 мск. Затем к ним присоединятся европейские лидеры. Ожидается, что ключевой темой переговоров станут гарантии безопасности для Украины. Как писали СМИ, в случае успешного исхода 22 августа может пройти встреча Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Подробности — в материале «Ъ» «Вашингтонский час икс».

Анастасия Домбицкая