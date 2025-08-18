ЕК пригрозила штрафом Эстонии в €1,7 млн за отказ принимать беженцев

Еврокомиссия может обязать правительство Эстонии выплатить €1,7 млн. Чтобы избежать наказания, Таллин в 2026 году должен принять 79 беженцев и отправить экспертов в страны Южной Европы для оказания помощи. Об этом ERR сообщил руководитель отдела пограничной охраны и миграции МВД Эстонии Янек Мяги.

В прошлом году страны Евросоюза согласовали миграционный пакет на 2026-2027 годы. Согласно ему, ЕК распределит 30 тыс. беженцев в основном из стран Ближнего Востока и Северной Африки в государства-члены союза. Например, Литва в следующем году должна принять 58 беженцев или выплатить €3 млн.

Господин Мяги сообщил, что у Эстонии есть три варианта поддержки беженцев: предоставить им убежище на своей территории, отправить своих экспертов по работе с беженцами в Средиземноморье или выплатить штраф. Он уточнил, что варианты «можно комбинировать, а не выбирать только один».