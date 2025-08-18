Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уитакер: за гарантии безопасности Украине должна платить Европа

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News заявил, что реализацией гарантий безопасности Украины должна заниматься Европа, и она же должна платить за эти меры.

Мэттью Уитакер

Мэттью Уитакер

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Мэттью Уитакер

Фото: Joshua Roberts / Reuters

«Они (украинцы) понимают, что для достижения прочного мира им нужна гарантия безопасности. И она должна быть обеспечена и оплачена европейцами»,— заявил Мэттью Уитакер (цитата по ТАСС).

Вопрос гарантий безопасности будет один из ключевых на сегодняшней встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне. Эти гарантии безопасности, по словам господина Уитакера, не предполагают отправку войск США на Украину.

Подробнее — в онлайн-трансляции «Ъ».

Новости компаний Все