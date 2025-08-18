Постпред США при НАТО высказался о размещении американских войск на Украине

Гарантии безопасности для Киева со стороны Вашингтона необязательно подразумевают присутствие американских войск на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, США могут иным способом гарантировать безопасность Украины — к примеру, помощью в вопросах координации и командования.

Фото: Ints Kalnins / Reuters Мэттью Уитакер

«Во многом речь может идти о командовании и координации. Совсем не обязательно, чтобы это были американские войска, но в то же время очевидно, что Украина и европейские страны хотели бы видеть какое-то участие Соединенных Штатов»,— сказал господин Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

По данным NBC, вопрос гарантий безопасности для Украины будет обсуждаться в ходе сегодняшней встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Согласно расписанию президента США, она должна начаться в 20:15 мск. После беседы лидеров США и Украины в формате тет-а-тет к переговорам присоединятся европейские лидеры. Как писали СМИ, при успешном итоге обсуждений 22 августа может пройти встреча Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иногда он возвращается».

Анастасия Домбицкая