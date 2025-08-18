Фасады петербургских школ проверят перед началом учебного года

Государственная административно-техническая инспекция поручила проверить фасады детских садов, школ и других учреждений. До 27 августа предстоит изучить внешний вид 2493 объектов, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Контрольные мероприятия развернули по поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина. Специалистам до 27 августа предстоит направить отчеты со снимками в информационную систему.

В ходе проверок уделят внимание посторонним графическим изображениям. Сотрудники ГАТИ проконтролируют исполнение поручения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что молодого человека задержали в Санкт-Петербурге за граффити на баннерах, посвященных Великой Отечественной войне.

Татьяна Титаева